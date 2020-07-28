Пермь, , 11:01 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 28 июля, подтверждено 73 новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В больницах на лечении находятся 46 пациентов. Еще 27 человек находятся дома под меднаблюдением. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 один ребенок, 34 мужчины и 38 женщин.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,3%, коэффициент распространения болезни — 1,04 (на 27 июля — 0,98).

С начала пандемии в регионе выявлен 5651 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 4158 пациентов. Продолжают лечится в стационарах 858 человек. Скончались 225 пациентов с COVID-19.

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