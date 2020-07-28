Санкт-Петербург, , 10:59 — REGNUM Суд Санкт-Петербурга вынес приговор предпринимателю, который поставил в патологоанатомическое отделение онкодиспансера фальсифицированные медицинские изделия под видом итальянских. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

На скамье подсудимых оказался предприниматель, фактический руководитель ООО «Первый Проджект» и ООО «Мед ТехникаПоинт» Андрей Цыганков.

Как было установлено в суде, в 2016 году больница проводила конкурс на закупку реагентов и расходных материалов для гистологических исследований производства Итальянской Республики. ООО «Первый Проджект» выиграло конкурс.

Однако, когда дело дошло до выполнения контракта, Цыганков понял, что изделия будут доставляться с задержками, в результате чего он сбыл в патологоанатомическое отделение СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» фальсифицированные медицинские изделия общей стоимостью более 235 тыс. рублей. Позже оказалось, что изделия непригодны для проведения диагностических мероприятий.

«Кировский районный суд признал Цыганкова виновным, назначив наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком», — говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил в связи с наличием срока для обжалования.