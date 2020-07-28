Москва, 28 июля 2020, 10:57 — REGNUM Владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван объявлен в федеральный розыск. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ 28 июля.
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В ведомстве пояснили, что фигурант уголовного дела о сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам общества, которое было возбуждено в феврале 2020 года, не являлся на неоднократные вызовы следователя на допрос.
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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года собственник сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван был приговорён к двум годам колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов в крупном размере. Уголовное дело по фактам налоговых махинаций в заведениях «Тарас Бульба» возбудили в 2016 году. Речь идёт о восьми эпизодах и сумме более 650 млн рублей.
Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор на три месяца. А в ноябре 2019 года по ходатайству администрации исправительного учреждения суд освободил фигуранта от отбывания наказания из-за болезни.