Москва, , 10:57 — REGNUM Владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван объявлен в федеральный розыск. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ 28 июля.

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В ведомстве пояснили, что фигурант уголовного дела о сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам общества, которое было возбуждено в феврале 2020 года, не являлся на неоднократные вызовы следователя на допрос.

«В связи с этим он объявлен в федеральный розыск, а в ближайшее время планируется объявление фигуранта и в международный розыск», — добавили в следственном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года собственник сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван был приговорён к двум годам колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов в крупном размере. Уголовное дело по фактам налоговых махинаций в заведениях «Тарас Бульба» возбудили в 2016 году. Речь идёт о восьми эпизодах и сумме более 650 млн рублей.

Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор на три месяца. А в ноябре 2019 года по ходатайству администрации исправительного учреждения суд освободил фигуранта от отбывания наказания из-за болезни.