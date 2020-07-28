Виндзор, Великобритания, , 10:57 — REGNUM Издательская компания Take-Two Interactive подала жалобу на авторов фанатского ремейка игры GTA: San Andreas. Об этом 28 июля сообщает «Игромания».

Разработкой ремейка занималась группа энтузиастов из Аргентины. Они использовали свои наработки только для создания видеороликов на YouTube и не планировали в дальнейшем выпускать полноценную версию игры.

Сейчас трейлеры их ремейков на YouTube заблокированы за нарушение авторских прав. Пока неизвестно, продолжат ли энтузиасты заниматься разработкой на Unreal Engine 4.

Напомним, релиз GTA: San Andreas состоялся в 2004 году. Игра была высоко оценена как геймерами, так и критиками.

Читайте ранее в этом сюжете: В WoW: Shadowlands можно будет встретить персонажей из «Ведьмака»