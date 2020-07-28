Махачкала, , 11:05 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане к 10:30 28 июля достигло 9143. За минувшие сутки в республике выявлено 40 носителей инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб.

Отметим, что с 6 июля в Дагестане в сутки фиксируется менее 50 случаев заражения коронавирусом. В последние девять дней этот показатель в республике не опускается ниже 41.

Выздоровел в Дагестане с начала пандемии 8051 пациент с COVID-19 (+22 за сутки), или около 88% от общего числа лиц с подтвержденным диагнозом. Умерли в республике 442 человека, заразившиеся коронавирусом. Число случаев летального исхода в регионе накануне не увеличилось впервые с 16 июля.