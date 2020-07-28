Москва, , 10:57 — REGNUM Специалисты по кибербезопасности обнаружили новую схему мошенничества в интернете. Об этом заявил технический директор компании Qrator Labs Артем Гавриченков, сообщает 28 июля РИА Новости.

По его словам, злоумышленники предлагают быстрый заработок за счет предоставления мощностей компьютера для майнинга. При этом на сайте показывается счетчик якобы заработанных денег, которые можно снять.

Однако для вывода средств пользователям предлагается внести небольшую сумму. После этого средства со счетов могут списываться многократно, так как мошенники получают данные о банковской карте жертвы.

Гавриченков добавил, что мошенники создают «фасадные платежные системы». Эксперт посоветовал проверять, если ли на странице ссылка на главный сайт или официальные документы.

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