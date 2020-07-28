Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM В Ростовской области растёт число умерших от COVID-19 пациентов. Так, за последние сутки зарегистрировано пять летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 28 июля.

Так, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались трое мужчин в возрасте от 47 до 90 лет, а также две женщины в возрасте 61 года. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

В Ростовской области общее число летальных исходов среди пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус достигло 210 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, что общее число случаев заражения коронавирусом на Дону достигло 12 тыс. 538 человек. Выздоровели 9 тыс. 980 пациентов с SARS-CoV-2.

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