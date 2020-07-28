Екатеринбург, , 11:01 — REGNUM Свердловские врачи обнаружили ещё 209 носителей вируса SARS-CoV-2 в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе области.

180 новых зараженных живут в Екатеринбурге, остальные — жители Березовского, Байкаловского района, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Первоуральска, Кировграда, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила и Режа.

Теперь в регионе подтверждено 19 934 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продлили «режим повышенной готовности» по коронавирусу по 3 августа 2020 года.

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