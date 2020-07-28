Чебоксары, , 10:54 — REGNUM В Чувашии за сутки подтверждено 42 случая заражения коронавирусом, новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации на 28 июля (10:35 мск), в Чувашии с начала пандемии официально выявлено 6609 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 42.

Выздоровели в настоящее время 3616 человек, то есть 54,7% от общего числа случаев заражения. В настоящее время продолжают лечение 2942 пациента с коронавирусом, за сутки выписаны в связи с выздоровлением 27 человек.

Новых летальных исходов нет, всего в Чувашии скончался 51 пациент с COVID-19.

В министерстве здравоохранения Чувашии отмечают, что в Центральной городской больнице медицинскую реабилитацию проходят 58 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Реабилитация длится от шести до 12 недель.