Банда-Ачех, Индонезия, , 10:53 — REGNUM Правительство провинции Ачех получило 856 килограммового быка от президента Индонезии Джоко Видодо, который был принесен в жертву во время мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан Байрам), сообщает Antara.

Бык, подаренный президентом Индонезии, оценили в 85 млн рупий ($5,8 тысяч). Его мясо раздадут местным жителям.

Исполняющий обязанности губернатора провинции Ачех заявил, что в 2020 году город Субулуссалам был выбран в качестве получателя жертвенного быка от президента Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь рабочей группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что количество случаев смерти от COVID-19 в стране сокращается.

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