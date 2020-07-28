Сочи, Краснодарский край, , 10:52 — REGNUM Дневной экспресс «Ласточка» будет запущен по маршруту Адлер — Краснодар — Анапа с 1 августа, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

«Ласточки» № 829/830 Адлер — Анапа будут курсировать ежедневно, первый рейс из Адлера будет совершен 1 августа, из Анапы — 2 августа.

Из Анапы «Ласточка» будет отправлять в 13:25, прибытие в Анапу — в 21:13. В обратном направлении поезд отправится в 05:28, прибытие в Адлер — в 13:16. Время в пути составит 7 часов 48 минут. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Хоста, Сочи, Дагомыс, Лоо, Лазаревская, Туапсе, Горячий ключ, Краснодар, Разъезд 9 километр, Абинская, Афипская, Варениковская.

В ФПК уточнили, что в поезде для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, позволяющие осуществлять посадку/высадку в том числе с низких платформ, также имеются места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 августа число авиарейсом между курортным Геленджиком и Москвой будет увеличено до 225 в неделю.