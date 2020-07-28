Черекский район, Кабардино-Балкария, , 10:52 — REGNUM Арендаторы сельскохозяйственных угодий в Кабардино-Балкарии стали виновниками подтопления территории погранзаставы пограничного управления ФСБ России по КБР в сельском поселении Безенги. Для полива своих наделов сельчане соорудили канал от реки, в результате чего вода подтопила стратегический объект.

По данному факту прокуратура Черекского района провела проверку.

«Проверкой установлено, что в нарушение водного законодательства отдельными жителями сельского поселения Безенги в целях орошения сельхозугодий несанкционированно произведен отвод воды от устья реки Шыкису», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Нарушители попали под статью о самовольном занятии водного объекта или его части либо использовании их без документов. Возбуждено три административных производства. Помимо этого, привлечен к административной ответственности сотрудник местной администрации.