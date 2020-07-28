Ростов-на-Дону, , 10:51 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выздоровели 178 жителей, получившие ранее положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 28 июля.

Так, за сутки число выздоровевших превысило число новых случаев заражения инфекцией — 178. За весь период пандемии на Дону успешно прошли лечение 9 тыс. 980 пациентов с SARS-CoV-2.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области общее число случаев заражения коронавирусом достигло 12 тыс. 538 человек.

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