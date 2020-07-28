Оренбург, , 10:51 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 28 июля, из больниц выписали 133 пациента, которые получали лечение от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

На 27 июля лечение от коронавирусной инфекции в больницах получал 761 пациент. С начала пандемии в регионе от болезни оправился 4931 человек.

Напомним, на 28 июля в Оренбуржье выявлено 6594 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 44 летальных исхода от COVID-19.

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