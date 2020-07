Ирвайн, США, , 10:46 — REGNUM В предстоящей игре World of Wacraft: Shadowlands обнаружили отсылки к «Ведьмаку». Об этом 27 июля сообщил «Мир Фантастики».

В новой локации Арденвельд геймеры могут встретить двух персонажей: Зимнего волка (отсылка к Геральту из Ривии) и Нарцисса (отсылка к барду Лютику). Герои просят игрока помочь им в охоте на монстра, а после этого Нарцисс исполняет песню Toss a Seed to Your Hunter, которая пародирует композицию Toss a Coin to Your Witcher из сериала от Netflix.

Напомним, Shadowlands — это новое дополнение к игре World of Wacraft. Дата его релиза пока неизвестна.

