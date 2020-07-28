Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки подтвердили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб 28 июля.

Всего в регионе выявили 3690 носителей вируса за время пандемии. Скончалось 70 человек — в последние сутки новых летальных исходов COVID-19 не зафиксировано.

Вылечились от болезни 2324 человека, из них 25 — за последние 24 часа.

Напомним, за сутки в России подтвердили еще 5395 случаев заражения в 84 регионах, их общее число достигло 823 515.