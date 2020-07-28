Красноярск, , 10:42 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 153 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 28 июля в оперштабе региона.

Всего в регионе на сегодняшний день выявлено 12 734 носителя коронавируса. Вылечились ещё 395 человек, за весь период — 11 433.

За сутки в Красноярском крае скончались шесть пациентов с коронавирусом, за всё время — 311.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения коронавирусом регистрировались во всех территориях края.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае за сутки выявили 162 носителя коронавируса