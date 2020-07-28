Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявлено 47 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также 18 человек, которые смогли полностью вылечиться от нее. Об этом 28 июля сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 5757 заболевших, из них 4469 выздоровели, 56 умерли, еще 1232 продолжают лечение.

Отметим, за прошедшие сутки в регионе был выявлен 41 заболевший в 35 населенных пунктах области. Самое большое число заболевших зафиксировано в городах Кириши (7) и Всеволожск (6), Кудрово (4), Тихвин (2) и Рахья (2).

Отметим, по данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), Ленобласть вошла в четверку регионов, которые демонстрируют заболеваемость на 100 тысяч населения ниже общероссийской: Республика Карелия (347,3), Ленинградская область (316,7), Калининградская область (283,2), Вологодская область (194,6).

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