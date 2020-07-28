Горно-Алтайск, , 10:41 — REGNUM Исследовательская группа в Алтайском заповеднике 19 июля зафиксировала необычное для этого времени года явление. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учреждения, учёные наблюдали на скалах возле Телецкого озера цветущий маральник (рододендрон Ледебура).

Чуть позже сотрудник заповедника вновь увидел цветущее растение на восточном берегу озера. Как отмечается, цветение маральника обычно приходится на май, а вторичное — на сентябрь.

«В этом случае цветение бывает не обильное, на кустах распускаются лишь отдельные цветки. Наблюдаемое цветение маральника в июле этого года уникально», — отметили в заповеднике.

По предположению специалистов, это можно объяснить ранней и тёплой весной, когда цветочные почки на некоторых растениях не раскрылись. После сырой и пасмурной погоды в июне и первой половине июля, в регион пришли солнце и жара. Это в результате могло спровоцировать цветение.

«Что бы ни было причиной этого явления — природа преподнесла еще одну возможность полюбоваться цветением красивейших кустарников Горного Алтая», — подчеркнули в учреждении.

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