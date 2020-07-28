Вашингтон, , 10:38 — REGNUM В британской версии магазина PS Store была обнаружена информация о выходе платформера Cuphead на консоли PlayStation 4. Об этом 28 июля сообщает портал ComicBook.

Ранее игра была доступна только на PC, Xbox One и Nintendo Switch. Официального подтверждения релиза на PS4 от издателей пока не было.

Напомним, Cuphead — это популярная игра в жанре платформера, знаменитая своей высокой сложностью. Её релиз состоялся в 2017 году.

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