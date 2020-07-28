Москва, , 10:36 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 5395 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 823 515.

Также сообщается, что за это же время в России зафиксировали 150 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 13 504.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 612 2178 человек вылечились от нового заболевания, 8888 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 27,3 млн.