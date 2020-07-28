Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM В Петербурге за последние сутки подтвердили еще 23 летальных исхода от COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб 28 июля.

Город вновь вышел на первую строчку среди всех регионов страны по показателю суточной смертности, причем с большим отрывом. На втором месте — Архангельская область с 14 подтвержденными смертями, третью позицию делят Москва и Иркутская область с 10 случаями.

Всего в Петербурге с начала пандемии, по официальным данным, от COVID-19 скончались 1978 человек. Однако ранее власти признали, что прирост смертности в примерно 4 тыс. человек до июня так или иначе связан с этой болезнью. Роспотребнадзор же с апреля по июнь выдал больницам около 5 тыс. разрешений на погребение по особым правилам пациентов с COVID-19 или подозрением на него.

В России за сутки подтвердили 150 смертей от этой болезни, общее число погибших достигло 13 504 человек.