Севастополь, , 10:31 — REGNUM Строительство канализационных очистных сооружений «Южные» в Севастополе стартует в течение ближайшего месяца. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города по итогам совещания по вопросам реализации Федеральной целевой программы «Развитие Республики Крым и Севастополя», которое провёл 27 июля вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Вопрос с очистными — очень нехорошая ситуация. Сегодня мы еще раз все посмотрели и решение приняли. В течение ближайшего месяца подрядчик выйдет на строительство. Я сам лично буду курировать этот вопрос, я его поставил на особый контроль. В рамках штаба, в рамках ФЦП мы будем контролировать строительство этого объекта. Я уверен, что в ближайшее два-три года КОС «Южные» будут построены», — заявил Марат Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, проект канализационных очистных сооружений «Южные», предусматривающий строительство 607 км сетей напорных самотечных коллекторов, 33 канализационные насосные станции, 11 канализационных очистных сооружений входит в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. Контракт на их строительство был заключён в 2017 году, однако весной 2018 года у ПАО «ОФК Банк», в котором подрядчик открыл расчётный счёт для перечисления аванса по контракту, была отозвана лицензия. Летом 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при заключении государственного контракта на строительство данных КОС. В 2019 году власти начали искать нового подрядчика, однако несколько аукционов завершились провалом.

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