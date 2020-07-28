Москва, , 10:30 — REGNUM В Москве 36% автомобилистов не оплатили штрафы вовремя, сообщили 28 июля в пресс-службе «Московского паркинга».

«Если штраф просрочен, то он будет направлен судебным приставам для принудительного взыскания, а на должника будет наложен ещё один штраф по статье 20.25 КоАП РФ. Он будет равняться двукратной сумме от первоначального штрафа — получается, что должник по штрафу, например, за неоплату парковки, заплатит не 5, а уже 15 тысяч рублей», — предупредили в пресс-службе.

Также с должника дополнительно могут взыскать исполнительский сбор. Приставы могут наложить арест на имущество, например, транспортное средство, а если сумма превышает 30 тыс. рублей — нарушителю могут запретить выехать за границу.

Тем автовладельцам, кто не оплатил три и более штрафа, могут отказать в выдаче парковочного разрешения, а действие уже выданного приостановить до оплаты.