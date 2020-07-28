Токио, , 10:29 — REGNUM Фанаты Super Mario 64 обнаружили информацию о Луиджи в файлах игры. Об этом 27 июля сообщило издание Eurogamer.

https://twitter.com/axoonium/status/1287219588640497664

При помощи найденных данных энтузиастам удалось воссоздать модель персонажа и записать несколько видеороликов с её участием. По словам геймдизайнера Сигэру Миямото, Луиджи пришлось удалить из Super Mario 64 ввиду нехватки памяти.

Напомним, Super Mario 64 — это трёхмерный платформер от компании Nintendo. Его релиз состоялся в июне 1996 года.

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