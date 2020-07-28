Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM В Петербурге за последние сутки зафиксировали 168 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 июля сообщает оперативный штаб.

Этот результат вывел город с пятой на четвертую строчку по наибольшему приросту носителей вируса среди регионов РФ.

За время пандемии число носителей достигло 30 975 человек.

Выздоровели от COVID-19 в Петербурге за все время 23 124 человека, из них 81 — за последние сутки.

Добавим, в России за сутки нашли ещё 5395 носителей коронавируса в 84 регионах страны, их общее число достигло 823 515 человек.