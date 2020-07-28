Ставрополь, , 10:33 — REGNUM Пять детских санаториев Ставрополья, подведомственные министерству здравоохранения края, возобновили работу после простоя из-за пандемии коронавируса. Санаторно-курортное лечение в них получают более 200 детей, сообщили ИА REGNUM 28 июля в пресс-службе регионального минздрава.

В частности, открыты санатории «Солнечный» (профиль: гастроэнтерология, пульманология, кардиология) в Железноводске и «Журавлик» (профиль: гастроэнтерология) в Невинномысске. В них уже прибыли 52 и 47 детей соответственно. В санатории «Ромашка» в Пятигорске уже пролечились 44 ребенка и готовится заезд еще 43. В «Горячем ключе» оздоровились 45 детей, еще столько же находятся на лечении.

Отмечается, что расположенный в краевой столице санаторий «Дружба», предназначенный для детей, больных туберкулезом, не прекращал помощь юным ставропольчанам. В нем непрерывно продолжают лечение 27 человек. Вместе с тем учреждение готово к приему новых пациентов, для которых подготовлено еще девять палат.

В ближайшее время планируется открыть и пульмонологический санаторий «Семицветик» в Кисловодске, для которого в настоящее время дополнительно закупаются рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Вместе с тем в условиях распространения коронавируса санатории заполняются лишь наполовину.

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