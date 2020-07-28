Найроби, , 10:34 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта ввел запрет на продажу алкогольных напитков во всех ресторанах страны и распорядился, чтобы все бары оставались закрытыми на неопределенный срок, чтобы замедлить рост темпов передачи коронавируса в стране. Об этом передает кенийская газета Daily Nation со ссылкой на обращение президента к нации.

Обращаясь к нации в понедельник, 27 июля, президент Кеньятта сказал, что жители страны чаще всего нарушают рекомендации министерства здравоохранения для предотвращения распространения коронавируса в местах, где продают алкоголь, который, по его словам, является одним из «самых больших препятствий в борьбе страны с пандемией».

Запрет на продажу алкоголя в ресторанах и закусочных будет действовать в течение ближайших 30 дней.

«С полуночи сегодняшнего дня (27 июля) в течение следующих 30 дней не будет осуществляться продажа алкогольных напитков в закусочных и ресторанах на всей территории Республики Кения», — сказал Кеньятта.

Он также изменил время закрытия всех ресторанов с 9 вечера на 7 вечера.

Президент также поручил генеральному инспектору полиции Хилари Мутьямбай отозвать все лицензии на деятельность баров, добавив, что изъятие лицензий будет носить постоянный характер. Генеральный инспектор полиции также будет обязан представлять в министерство внутренних дел Фреду Матианги еженедельный отчет обо всех барах, лицензии которых были отозваны.