Нур-Султан, , 10:25 — REGNUM В Казахстане пограничники пресекли контрабанду 10 тонн золотоносной руды общей стоимостью 250 млн тенге ($603 тыс.), сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности республики.

Нелегальный груз выявили 27 июля при досмотре грузового автомобиля на пропускном пункте «Кайрак» в Кустанайской области. Автомобиль с грузом около 10 тонн следовал в Челябинскую область.

По документам груз оформлен, как «кварцит». Отмечается, что выход золота с руды составляет до 1 кг. По предварительным данным стоимость руды может составлять около 250 млн тенге ($603 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев заявил, что в Казахстане планируют открыть новые золоторудные месторождения.

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