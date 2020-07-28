Абакан, , 10:23 — REGNUM В Хакасии началась подготовка к созданию Центра управления регионом (ЦУР), сообщили ИА REGNUM 28 июля в правительстве республики.

Уточняется, что ЦУР необходим для координации проводимой в регионе работы по мониторингу и оперативной обработке всех видов обращений, жалоб и злободневных вопросов, поступающих от жителей по различным направлениям. Это медицина, ЖКХ, благоустройство, транспорт и так далее.

Центр должен стать единой площадкой, куда стекаются все обращения и где оперативно решаются всевозможные вопросы. Одна из целей — круглосуточная связь между органами власти всех уровней и жителями Хакасии.

В правительстве Хакасии напомнили, что такие центры создаются по всей стране по поручению президента России. Они должны появиться в регионах до 1 декабря 2020 года.

По словам председателя госкомитета цифрового развития и связи республики Екатерины Кузьминой, с 1 августа в пилотном режиме начнётся работа с цифровой платформой обратной связи, разработанной на федеральном уровне. Она будет предоставлена региону бесплатно.

ЦУР призван сократить сроки по решению проблем обратившихся граждан «при оперативном взаимодействии органов власти и организаций».

Глава Хакасии Валентин Коновалов подчеркнул, что это «важный шаг в развитии и республики, и всей страны».

Как сообщало ИА REGNUM, создать в России центры управления регионов предложили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Уточнялось, что на создание системы планируют направить 26,4 млрд рублей.

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