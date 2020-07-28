Магас, , 10:23 — REGNUM В Ингушетии остается напряженной эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Отмечается рост заболевших, среди них становится много молодежи. Причина этого кроется в несоблюдении противоэпидемических мер. Такое мнение высказала 27 июля глава минздрава республики Зарема Льянова в ходе заседания правительства.

«Отмечается увеличение вызовов скорой помощи по COVID-19. Количество вновь выявленных больных и находящихся на амбулаторном лечении скачкообразно увеличивается. Кроме того, среди тяжелобольных все больше молодежи, детей», — цитирует министра пресс-служба правительства.

Льянова, в частности, привела пример серьезных последствий заражения коронавирусом. По её словам, в настоящее время в реанимации находятся две молодые жинщины, поступившие на 30-й неделе беременности с поражением легких на 80%. Обе они потеряли ребенка, одна до сих пор подключена к аппарату ИВЛ.

Как отметила министр, в последние дни в Ингушетии зафиксировано увеличение числа госпитализированных. Все участники совещания сошлись во мнении, что это вызвано частичным снятием ограничений, открытием магазинов и предприятий общественного питания, после чего жители стали пренебрегать мерами индивидуальной защиты.