Санкт-Петербург, , 10:29 — REGNUM В Петербурге за последние сутки на коронавирус проверили только 10 801 человека. Об этом 28 июля сообщает оперативный штаб.

Это почти втрое ниже суточного максимума, который Петербург показывал в ходе пандемии, и примерно вдвое ниже максимума прошлой недели.

Сейчас под медицинским наблюдением находится 778 человек, из них девять — в обсерваторе, 549 — на самоизоляции.

За сутки в справочную службу по теме коронавируса поступило 365 вызовов, в экстренную службу 112 — 48 обращений. Из них десять перенаправили в скорую помощь, два — в полицию.