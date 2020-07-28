Москва, , 10:23 — REGNUM Подготовку к повторной самоизоляции считают необходимой 12% российских граждан. Таковы данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, сообщает 28 июля «Интерфакс».

Каждый восьмой житель России видит смысл в закупке защитных масок и продуктов питания с учётом вероятности осенью второй волны эпидемии коронавируса. Чаще всего в этом признавались молодые люди в возрасте до 24 лет, таковых оказалось 15%.

При этом 55% опрошенных не видят оснований готовиться к повторному карантину. В возрастной группе старше 45 лет таких людей 60%.

Опрос проводился 23 и 24 июля в 325 населённых пунктах всех федеральных округов России. В нём приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

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