Анадырь, , 10:16 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с зараженным коронавирусом. Об этом сам Копин написал в своем Instagram.

«В результате контакта с носителем COVID-19 несколько дней держится высокая температура. По результатам обследования — пневмония», — написал он.

Он добавил, что врачи взяли у него тест на COVID-19, следуя рекомендациям, глава региона лёг в ГБУЗ «Чукотская окружная больница».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 27 июля, в России выявлено 818 120 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 13 354 человека, выздоровели — 603 329. Всего было проведено более 27,1 млн тестов на коронавирус.

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