Ханты-Мансийск, , 10:16 — REGNUM В Югре ожидается жаркий для автономного округа август. Об этом доложил на заседании правительства ХМАО заместитель начальника центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юрий Симачков.

Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1−2 градуса выше нормы. В первой половине месяца температурные показатели будут колебаться от плюс 5 до 18 градусов ночью, а днем — от плюс 13 до 27.

Во второй половине в ночные часы будет преобладать температура на уровне плюс 11−16 градусов, в дневные — плюс 23−28.