Петрозаводск, , 10:16 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки отмечен резкий рост числа заболевших COVID-19 — 32 человека, в том числе четыре ребенка. Об этом 28 июля сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Новые случаи коронавирусной инфекции были подтверждены: 18 — в Петрозаводске, один в Костомукше, три в Медвежьегорском районе (два в Медвежьегорске и один в поселке Пиндуши). Еще один в поселке Пролетарка Кондопожского района, по два в Питкяранте и Сегеже и по одному случаю в Суоярви, в поселке Ильинский Олонецкого района, в деревне Гакугса Пудожского района. Кроме того, два новых случая выявлены в Прионежье, в поселке Чална-1 и на станции Шуйской.

С начала пандемии в республике коронавирусная инфекция была подтверждена у 2211 человек. Из них 1449 человек выписаны, в том числе 35 за сутки. Всего в регионе проведено 111 273 исследования, из которых 812 — за прошедшие сутки.

В настоящий момент 803 человека находятся на карантине, при этом за сутки их количество сократилось на 12 человек, еще 11 человек находятся в местах обсервации.

Помимо этого, с 1 апреля в Карели отмечается рост числа госпитализаций пациентов с внебольничной пневмонией — 993 человека, в том числе шесть за прошедшие сутки. 67 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

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