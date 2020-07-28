Джакарта, , 10:13 — REGNUM Пресс-секретарь рабочей группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что количество случаев смерти от COVID-19 в стране сокращается, сообщает Antara.

«Это хороший знак, и его нужно поддерживать, потому что человеческие жизни — это то, что мы не можем оставить позади», — заявил Вику Адисасмито на пресс-конференции в Джакарте.

По последним данным, в стране подтвердили 4838 случая смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан призвал проследить шаги, предпринятые тремя странами для преодоления пандемии.

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