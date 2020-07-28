Оренбург, , 10:13 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 28 июля, референс-центр подтвердил 109 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,68, а коэффициент распространения — 0,97 (этот показатель остаётся неизменным в течение четырех дней).

В Оренбуржье активно тестируют население. С конца марта выполнено более 357 тысяч лабораторных исследований. На 100 тыс. населения приходится 206,6 теста.

С начала пандемии в регионе выявлено 6594 носителя SARS-CoV-2.

Читайте развитие сюжета: В Оренбуржье от COVID-19 скончались ещё трое пациентов