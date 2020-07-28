Москва, , 10:10 — REGNUM Медики пока не могут порадовать поклонников актрисы Елены Кондулайнен, которая оказалась в больнице с подозрением на инфаркт, хорошими новостями. Состояние здоровья артистки ухудшилось.

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Как сообщает телеграм-канал Mash, в настоящее время она находится в палате интенсивной терапии.

У актрисы выявлены неврологическая энцефалопатия (сосудистое поражение головного мозга), острое нарушение мозгового кровообращения, а также наблюдается общая заторможенность речи. Положительной динамики врачи не видят.

Как сообщало ИА REGNUM, актриса Елена Кондулайнен, известная по фильмам «Зверобой» и «Побег», была госпитализирована в одну из московских больниц 24 июля. Заслуженная артистка РФ почувствовала себя плохо на вечере по случаю закрытия театрального сезона, который проходил в ресторане в Парке Горького.