Москва, , 10:08 — REGNUM Большинство жителей России (57%) лучшим в их рабочей жизни начальником считают мужчину, 22% — женщину, приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Женщины почти в 2,5 раза чаще мужчин называют лучшими руководителями женщин — 32% против 13%. Опрос показал, что идеальный руководитель — это мужчина 43 лет.

При этом молодые работники до 30 лет больше ценят начальников постарше, сотрудники 30—45 лет — руководителей-ровесников, работники старше 45 лет — более молодых начальников.

Опрос проведен 1—21 июля 2020 года в 509 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 7000 респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, профессионализм и умение слушать — главные качества хорошего руководителя.

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