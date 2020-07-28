Екатеринбург, , 10:12 — REGNUM Ежегодный фестиваль еды «Гастроном» (Екатеринбург) не будут проводить в 2020 году. Об этом заявили организаторы мероприятия.

Фестиваль решили отменить из-за пандемии COVID-19. Организаторы надеялись провести «Гастроном» хотя бы в День города, но власти отказались организовывать массовые празднования 15 августа 2020 года.

«Думали осенью провести, но это рисково и не так комфортно, а в закрытых площадках — не сильно воодушевляет», — сказала одна из организаторов Екатерина Шихова порталу «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отложили на неопределённое время музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки».

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