Сухум, , 10:13 — REGNUM В Абхазии в течение последних суток выявили два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом вечером 27 июля сообщил оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

Как рассказали в штабе, новые случаи заражения выявили в ходе тестирования населения. За сутки было проведено 70 тестов. Продолжается проверка лиц, контактировавших с зараженными.

Стоит отметить, что всего на территории Абхазии было выявлено 67 случаев заражения SARS-CoV-2. В двух случаях пациенты с COVID-19 скончались. На лечении в больнице находятся восемь человек. Дома в режиме самоизоляции — семь.

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