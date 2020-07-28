Симферополь, , 10:05 — REGNUM 23 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 27 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 23 случая коронавирусной инфекции. 11 из них выявлены при обращении за медицинской помощью (из них 1 — прибывший из другого субъекта), еще 11 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай выявлен при скрининге здоровых лиц», — написал Аксёнов.

Всего на территории Крыма с 21 марта положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 1139 человек, 841 из них уже выздоровел. Скончались 14 пациентов. За минувшие сутки в регионе обследования на коронавирус прошли 582 человека.