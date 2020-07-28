Грозный, , 10:05 — REGNUM Три субъекта Северо-Кавказского федерального округа стали лидерами в России по наименьшему числу граждан, у которых в 2019 году был впервые выявлен сахарный диабет. На 100 тыс. населения в Чечне было выявлено 64,1 случая, в Дагестане — 100,1, в Ингушетии — 115,4 случая заболевания.

В России по сравнению с 2010 годом число впервые выявленных случаев сахарного диабета выросло на 27%, пишет RT, опираясь на данные Минздрава РФ. Больше всего заболевших в Краснодарском крае — 475,2 случая на 100 тыс. населения, Ленинградской области — 435,4 и Ростовской области — 428,3.

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Как сообщало ИА REGNUM, рост заболеваемости в России сахарным диабетом специалисты связали с улучшением качества диагностики и с увеличением числа населения старшего возраста.