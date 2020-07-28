Пермь, , 10:04 — REGNUM В Перми 27 июля возле школы № 18 в онлайн-режиме прошла акция «Свеча памяти». Она приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и присвоению столице Пермского края почетного звания «Город трудовой доблести», сообщает пресс-служба мэрии.

Волонтеры зажгли свечи и расставили их по периметру надписи: «Клянемся помнить». Особую атмосферу создавало струнное трио Театра-Театра.

Стоит отметить, в годы Великой Отечественной войны в здании, где сейчас находится школа № 18, располагался эвакуационный госпиталь.

В горадминистрации подчеркнули, что дата 27 июля является памятной в истории Прикамья — одной из крупнейших баз эвакуационных госпиталей в период Великой Отечественной войны. Первый эшелон с ранеными прибыл в город Молотов (ранее так называлась Пермь) 27 июля 1941 года.

Напомним, в начале июля Перми присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

В специальном видеообращении фронтовик, доктор медицинских наук Яков Саулович Циммерман поделился своими воспоминаниями о службе, ранении, лечении в госпитале, о Дне Победы.

Добавим, акция «Свеча памяти» проводится в Перми с 2015 года. Ежегодно в мероприятии 22 июня принимало участие до одной тысячи человек. В 2020 году массовую акцию не проводили из-за коронавирусного режима.

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