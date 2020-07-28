Ташкент, 28 июля 2020, 10:00 — REGNUM В Узбекистане налажено массовое производство тест-систем по определению коронавируса, сообщили в министерстве инновационного развития республики.
Тесты разработаны учеными центра передовых технологий при министерстве инновационного развития. Тесты определяют РНК коронавируса SARS-CoV-2.
Производством займется компания Biotest-LAB, которая входит в центр передовых технологий. Производственная мощность компании составляет 500 тыс. тест-систем в месяц.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Узбекистана продлили карантин до 15 августа. По состоянию на 28 июля в республике выявили 21 506 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 11 674, скончался 121 пациент.
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