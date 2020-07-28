Ростов-на-Дону, , 09:58 — REGNUM В Ростовской области возобновят проведение диспансеризации и профилактических осмотров для взрослого населения. Соответствующий документ подписал донской губернатор Василий Голубев, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.

На основании документа с 1 августа на Дону пройти профосмотр и диспансеризацию можно будет в медицинских учреждениях, «участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». При этом необходимо строго соблюдать санитарные требования.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 7 июля 2020 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ, возобновляющий диспансеризацию и профилактические осмотры. Документ предполагает проведение профосмотров и диспансеризации «в зависимости от эпидситуации каждого субъекта».