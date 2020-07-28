Сеул, , 09:59 — REGNUM Семь из десяти пожилых людей в Южной Корее желают продолжать вести активную экономическую деятельность до 73 лет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно результатам опроса, проведенного среди 1427 человек в возрасте 55−79 лет, 67,4% респондентов выразили желание работать несмотря на пенсионный возраст, что на 2,5% больше по сравнению с результатами опроса, проведенного в прошлом году.

Среди причин 58,8% опрошенных выделили желание иметь дополнительные средства на проживание, 33,8% — желание работать до тех пор, пока позволяет здоровье.

Средний возраст, до которого пожилые люди в стране хотели бы продолжать работать, составляет 73 года, что соответствует показателю прошлого года.

Тем не менее, уровень занятости среди пожилых людей составляет 55,3%, что на 0,6% ниже, чем годом ранее.