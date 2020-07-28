Тбилиси, , 09:55 — REGNUM Следователям в Грузии, которые ведут дело гибели 23-летней девушки Тамар Бачалиашвили, из-за технологической отсталости страны нужна помощь иностранных экспертов. Об этом 27 июля заявил на телеканале «Палитраньюс» адвокат семьи погибшей Михаил Рамишвили.

Бачалиашвили работала в отделе по кибербезопасности одной из компаний и уволилась за несколько дней до своей смерти. Ее компьютер изъят, но информацию с него получить не удается.

«Я уже обратился к соответствующим органам и в посольство, наверное, скоро потребую пригласить экспертов и из США, из Федерального бюро, чтобы открыть компьютер. Потому, что мы еще не достигли 21-го века в Грузии», — сказал Рамишвили.

Он добавил, что информация на данном компьютере, возможно, поможет следствию в расследовании смерти девушки.

Напомним, Бачалиашвили перестала выходить на связь с родственниками 17 июля, и те на следующий день обратились в полицию. Труп девушки 22 июля нашел в ее собственном автомобиле проходящий мимо пастух. В полиции заявили, что перед смертью Бачалиашвили покупала медикаменты в аптеке. На ее теле не было обнаружено следов насилия, но родственникам запретили открывать гроб с телом погибшей.

Следствие по данному делу продолжается.

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