Редмонд, США, , 09:53 — REGNUM В научно-фантастическом шутере Disintegration пройдут бесплатные выходные. Об этом 27 июля сообщила «Игромания».

Бесплатно поиграть в Disintegration можно будет с 30 июля по 2 августа 2020 года. Акция пройдёт на PC, PS4 и Xbox One.

Напомним, разработкой Disintegration занимался Маркус Лето, один из авторов Halo. Его новый проект получил смешанные отзывы от геймеров и критиков.

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